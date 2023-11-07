Нетаньяху пригрозил Ирану и «Хезболле» мощным ответом при их вмешательстве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что власти Ирана и ливанское шиитское движение «Хезболла» осознают, что их ожидает мощный ответ в случае вступления в конфликт между израильской стороной и сектором Газа.
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