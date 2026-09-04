Илон Маск добился судебного запрета на использование названия Twitter

Суд в штате Делавэр удовлетворил иск компании X* Илона Маска и предварительно запретил стартапу Operation Bluebird использовать название Twitter для своей социальной платформы, сообщает Reuters.
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