Новосибирские судебные приставы вернули сотрудникам миллионный долг работодателя

Недавно в Новосибирске произошло знаменательное событие, которое затронуло жизни многих людей. Строительная компания, работающая в городе, оказалась в сложном финансовом положении и не смогла выплачивать заработную плату своим сотрудникам.
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