Уралвагонзавод поможет производителям танков для детей

Концерн «Уралвагонзавод» поможет российским производителям игрушек получить лицензии на изготовление моделей российских танков и игр с использованием товарных знаков УВЗ и будет помогать бороться с контрафактом.
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