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Бобровский пропустил 4 шайбы после 11 бросков в 1-м периоде матча с «Далласом» и был заменен

Сергей Бобровский пропустил 4 шайбы после 11 бросков в матче с «Далласом» и был заменен. «Флорида» уступила «Старс» в регулярном чемпионате НХЛ (4:6, после первого периода счет был 0:4).

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