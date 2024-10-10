На краю Барнаула построят базу, где дальнобойщики смогут отдыхать и играть в волейбол

Объект появится на Павловском тракте, рядом с придорожными автосервисами Проект базы отдыха на Павловском тракте в Барнауле / Фото: "Мастерская Золотова" В строящемся квартале на Павловском тракте построят базу отдыха с волейбольной и баскетбольной площадками.
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