Сотни жителей Нарвы посмотрели концерт в честь Дня Победы через реку

Жители эстонского города Нарвы вновь посмотрели традиционный концерт в Ивангороде на 9 Мая. По информации эстонской телерадиовещательной компании ERR, около двух тысяч человек пришли посмотреть на праздничный концерт ко Дню Победы в российском Ивангороде Ленинградской области.
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