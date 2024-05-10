Сотни жителей Нарвы посмотрели концерт в честь Дня Победы через реку

Жители эстонского города Нарвы вновь посмотрели традиционный концерт в Ивангороде на 9 Мая. По информации эстонской телерадиовещательной компании ERR, около двух тысяч человек пришли посмотреть на праздничный концерт ко Дню Победы в российском Ивангороде Ленинградской области.