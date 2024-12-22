Житель Сочи гаечным ключом выбил глаз бывшей возлюбленной

В Сочи задержали мужчину, который гаечным ключом избил бывшую возлюбленную и выбил ей глаз. Как сообщили в пресс-службе МВД города, злоумышленник избил жертву телескопическим раздвижным гаечным ключом и сбежал.
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