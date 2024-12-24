В России хотят фиксировать цену на билеты РЖД на новогодних праздниках

В России хотят фиксировать цену на билеты РЖД с 20 декабря по 15 января. С таким предложением в адрес главы Минтранса Романа Старовойта выступили глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы (ГД) Яна Лантратова.