Власти Барнаула ищут перевозчиков на два самых популярных маршрута в городе

За работу маршрутов № 1 и № 10 в мэрии готовы выложить 119 миллионов рублей Администрация Барнаула начала поиск подрядчиков, которые станут обслуживать автобусные маршруты № 1 и № 10 – самые популярные в городе.
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