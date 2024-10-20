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Венедиктов оштрафован за нарушение закона об иноагентах во второй раз

Венедиктов оштрафован за нарушение закона об иноагентах во второй раз

Бывший главный редактор закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иноагентом) второй раз получил штраф за нарушение порядка деятельности иноагента, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

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