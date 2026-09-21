Мэр Нью-Йорка запретил срать дольше 10 минут. Администрация города вложила 4 миллиона долларов в умные туалеты с таймером.
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