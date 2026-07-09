SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

187 подписчиков

Вратарь с русскими корнями — в топ-клубе Италии! Проведель заменит лучшего голкипера в истории «Интера»

Вратарь с русскими корнями — в топ-клубе Италии! Проведель заменит лучшего голкипера в истории «Интера»

Выгодный трансфер!«Интер» оформил первую покупку во время летнего трансферного окна — за три миллиона евро купил у «Лацио» 32-летнего голкипера Ивана Проведеля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии