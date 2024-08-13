Манник готовлю «не как все». Он с капустой — мягкий, вкусный, что не остается ни крошки (все смешал — и в духовку)

Пирог, который стал моим фаворитом. Очень нежный и мягкий, для тех, кто любит не сладкую выпечку и особенно капустные пироги — просто идеально! На приготовление пирога (манника) не уходит много времени, все смешал — и на полчаса в духовку.
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