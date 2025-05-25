Валерий Меладзе сохранил в России статус индивидуального предпринимателя

Певец Валерий Меладзе, прославившийся в последнее время тем, что на корпоративе в Дубае поддержал украинский националистический лозунг, продолжает сохранять в России статус индивидуального предпринимателя.
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