Власти Чада расследуют нападение на резиденцию президента: 19 погибших

В Чаде начали расследование атаки на резиденцию президента, в результате которой погибли 19 человек. Министр иностранных дел Чада Абдераман Куламалла сообщил о контроле над ситуацией и предстоящем расследовании для предотвращения будущих инцидентов.
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