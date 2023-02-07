Кулинарный вопрос. (Кулинарно — исторический).

Поскольку у меня всё ещё последствия недельной давности сильного гриппа, то снег мне убирать нельзя и всё такое, я сижу дома, в основном смотрю кино и читаю книжки по кулинарии, а также про садово-огородные работы, ибо уже февраль, а на этот сезон у меня план вырастить огромное количество перца хабанеро (один из самых острых перцев; есть его нельзя, но он очень хорош в некоторых соусах из-за особого аромата; когда будет урожай в тонну — будем с вами меняться на вашу продукцию, ибо мне столько не надо.