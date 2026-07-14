Экран, приложение, USB-C и до 105 дней без подзарядки: Представлен новейший ирригатор Xiaomi Mijia Smart Water Flosser Pro

Mijia Smart Water Flosser Pro получил цветной дисплей, подключение к смартфону, защиту IPX8 и сразу несколько режимов очисткиXiaomi представила новый ирригатор Mijia Smart Water Flosser Pro, который получил цветной экран, поддержку фирменного приложения Mijia и автономность до 105 дней.
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