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Экран, приложение, USB-C и до 105 дней без подзарядки: Представлен новейший ирригатор Xiaomi Mijia Smart Water Flosser Pro

Экран, приложение, USB-C и до 105 дней без подзарядки: Представлен новейший ирригатор Xiaomi Mijia Smart Water Flosser Pro

Mijia Smart Water Flosser Pro получил цветной дисплей, подключение к смартфону, защиту IPX8 и сразу несколько режимов очисткиXiaomi представила новый ирригатор Mijia Smart Water Flosser Pro, который получил цветной экран, поддержку фирменного приложения Mijia и автономность до 105 дней.

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