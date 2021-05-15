Вы должны об этом знать, если решили взять микрозайм Маргарита АлексеенкоСпециалист Центра финансовой грамотности Анна Чаплыгина рассказала о том, каких правил нужно придерживаться, если вы решили взять микрозайм у микрофинансовой организации (МФО).