Бензема установил личный рекорд в Ла Лиге, забив 25 голов в сезоне

Карим Бензема установил личный рекорд результативности в чемпионате Испании. Нападающий «Реала» принес победу своей команде в матче против «Севильи» (3:2), отличившись на второй компенсированной минуте ко второму тайму, завершив камбэк мадрицев с 0:2.
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