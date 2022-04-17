Бензема установил личный рекорд в Ла Лиге, забив 25 голов в сезоне

Карим Бензема установил личный рекорд результативности в чемпионате Испании. Нападающий «Реала» принес победу своей команде в матче против «Севильи» (3:2), отличившись на второй компенсированной минуте ко второму тайму, завершив камбэк мадрицев с 0:2.