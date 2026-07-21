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«Подчёркиваю большими буквами»: Весна 2027 грозит кризисом на фронте для Украины – Бортник

«Подчёркиваю большими буквами»: Весна 2027 грозит кризисом на фронте для Украины – Бортник

Если США не смогут повлиять на Киев согласиться на мир, то Россия будет проводить мобилизацию.  Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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