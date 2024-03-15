Rolls-Royce Wraith превратили в Apollo

Тюнинг-ателье из Дубая Venuum Black переосмыслило роскошное купе Rolls-Royce Wraith. Rolls-Royce Wraith усилиями тюнеров преобразился в эксклюзивный проект под названием Apollo, вдохновленный богом Солнца и света в греческой мифологии.
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