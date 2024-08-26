Reuters: переговоры о прекращении огня в Газе провалились

Переговоры о прекращении огня в Секторе Газа завершились без соглашения,, информирует Reuters.По данным агентства, которое ссылается на источники в Египте, власти Израиля и палестинское движение ХАМАС не приняли несколько предложений посредников.
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