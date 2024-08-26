Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 130 подписчиков

Reuters: переговоры о прекращении огня в Газе провалились

Reuters: переговоры о прекращении огня в Газе провалились

Переговоры о прекращении огня в Секторе Газа завершились без соглашения,, информирует Reuters.По данным агентства, которое ссылается на источники в Египте, власти Израиля и палестинское движение ХАМАС не приняли несколько предложений посредников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх