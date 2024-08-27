Подпольщик Лебедев рассказал об ударах по аэродрому ВСУ в Хмельницкой области

Склады с боеприпасами и военный аэродром в Хмельницкой области подверглись ракетным ударам. Подробности РИА Новости рассказал координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.
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