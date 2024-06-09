Миршаймер: план Киева – спровоцировать разрастание конфликта и втянуть в него НАТО

Украина рассматривает вариант вторжения на русскую территорию – политолог из США.Киевский режим планирует таким образом сформировать обстоятельство вокруг конфликта с Россией, чтобы он вышел за рамки внутреннего и страны Запада, в том числе блока НАТО, были вынуждены в него вмешаться.