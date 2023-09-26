Политолог сравнил спецоперацию с битвой за Днепр: «Ассоциации всплывают сами по себе»

В ходе Нижнеднепровской стратегической операции, которая длилась с 26 сентября по 20 декабря 1943 года, войска Красной армии освободили Левобережную Украину, блокировали с суши немецкую группировку в Крыму и захватили стратегический плацдарм на правом берегу Днепра.