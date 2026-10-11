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Царьград

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Россия годами себя обманывала. И поплатилась

Россия годами себя обманывала. И поплатилась

Россия годами себя обманывала. И поплатилась. Как отметил учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, в 2012 году страна вступила в ненужную ей ВТО, а менее чем через два года Запад ввёл широкие санкции, полностью противоречащие правилам организации.

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