Россия годами себя обманывала. И поплатилась. Как отметил учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев, в 2012 году страна вступила в ненужную ей ВТО, а менее чем через два года Запад ввёл широкие санкции, полностью противоречащие правилам организации.
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