Сергей Савчук С торжествующим злорадством и полным основанием можно сказать — свершилось. Трансатлантическая западная коалиция прямо на глазах рассыпается благодаря изменению даже не курса, а корневой идеологии внешней политики Вашингтона, и вчерашние благостные союзники открыто рвут одеяло на себя.
Германия потребовала российский газ
Комментарии
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ИВ
Иван Вакула
Спешка нужна в одном случае, всем известный намёк. Строили потоки газа в Европу из-за жадности к деньгам, а ведь надо было включить мозги, а что если грядёт война за ресурсы и настоящая на Украине. Были учения НАТО в районе труб, на что надеялись, принесёт, нет, не принесло. Пошли фашисты лесом, нет им ни газа, ни нефти. Работаем на страну, у нас своих проблем выше крыши!!!
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7 час.
Svetlana Kuzmina
Опять выручать Европу и наступать на те же грабли? Нет, пусть платят за свои грехи, своим благополучием!
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6 час.
Вадим Кузнецов
Понятно, что им позарез нужно где-то брать энергию. Понятно, что для них поставки энергоносителей из России и привычны, и удобны, и выгодны. Непонятно, как они будут улаживать результаты "конфискаций", когда просто отбирали российскую собственность.
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4 час.
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