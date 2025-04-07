Германия потребовала российский газ

ИВ

Иван Вакула

Спешка нужна в одном случае, всем известный намёк. Строили потоки газа в Европу из-за жадности к деньгам, а ведь надо было включить мозги, а что если грядёт война за ресурсы и настоящая на Украине. Были учения НАТО в районе труб, на что надеялись, принесёт, нет, не принесло. Пошли фашисты лесом, нет им ни газа, ни нефти. Работаем на страну, у нас своих проблем выше крыши!!!