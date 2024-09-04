Обвиняемый в покушении на певца Руссо попросился на СВО

Как сообщает "Коммерсантъ", обвиняемый в покушении на российского эстрадного певца армянского происхождения Авраама Руссо (настоящее имя - Абрахам Ипджян) Тархан Эльдукаев выразил готовность отправиться в зону СВО .
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