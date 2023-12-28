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Мировое обозрение

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Энтузиасты наконец показали, что находится внутри кастомного APU Van Gogh портативной приставки Steam Deck

Энтузиасты наконец показали, что находится внутри кастомного APU Van Gogh портативной приставки Steam Deck

Хотя компания Valve уже почти два года продаёт оригинальную версию портативной приставки Steam Deck, компьютерные энтузиасты только сейчас решили провести глубоких анализ её полузаказного 7-нм процессора Van Gogh.

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