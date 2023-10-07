Новые штрафы: во сколько обойдется россиянам выгул собак без намордников Елена ВайленкоВ России власти готовятся ввести законопроект, который предусматривает штрафы для владельцев потенциально опасных пород собак, выгуливающих своих питомцев без поводка и намордника.