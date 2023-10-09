Женщина едва не задушила сына-подростка в Петербурге

Жительница Санкт-Петербурга едва не придушила собственного 13-летнего сына, сообщил источник РЕН ТВ.Согласно нашим данным, о произошедшем стало известно вечером 8 октября после того, как мальчик обратился в травмпункт за помощь.
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