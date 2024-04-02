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Западный эксперт: "тупик" – наилучший сценарий для Киева в 2024 году

"Тупик" в украинском конфликте может оказаться для Киева наилучшим сценарием в 2024 году. Об этом свидетельствуют успехи ВС РФ в зоне спецоперации, а также нехватка оружия и боеприпасов у ВСУ, заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Бен Барри.

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