Психолог Сапелкина: Недоедание или переедание могут указывать на РПП

Системный психолог Варвара Сапелкина заявила о том, что в Российской Федерации и других странах всё больше людей страдает из-за расстройств пищевого поведения и проинформировала о том, как можно вовремя узнать о развитии болезни.
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