Во Дворце Наций отпраздновали День китайского языка ООН и проведение фестиваля CMG

Во Дворце Наций в Женеве состоялось торжественное мероприятие, объединившее празднование Дня китайского языка ООН и 5-й международный фестиваль видеоискусства, организованный Медиакорпорацией Китая, сообщает romanian.
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