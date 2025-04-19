Депутат ГД: единое расписание в школах направлено на повышение прозрачности

Иведение единого расписания уроков в российских школах с нового учебного года больше актуально для преподавателей, чем учеников, заявила в комментарии «Звезде» зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.
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