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Выборы в Косово: паналбанцы Курти получили больше всего голосов, но у власти не удержатся

Выборы в Косово: паналбанцы Курти получили больше всего голосов, но у власти не удержатся

По итогам прошедших в Косово парламентских выборов больше всего голосов получила партия пока еще действующего «премьер-министра» Альбина Курти «Самоопределение», однако никто из оппозиционеров не хочет входить с ней в коалицию.

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