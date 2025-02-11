Выборы в Косово: паналбанцы Курти получили больше всего голосов, но у власти не удержатся

По итогам прошедших в Косово парламентских выборов больше всего голосов получила партия пока еще действующего «премьер-министра» Альбина Курти «Самоопределение», однако никто из оппозиционеров не хочет входить с ней в коалицию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии