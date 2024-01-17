Новинка среди томатов 2000-х годов – сортовые томаты из проекта "Томатный гном"

﻿﻿Новицами среди томатов 2000-х годов стали сорта томатов проекта «Томатный гном». Это не один или несколько сортов, а целая серия, созданная специально для выращивания сельскохозяйственных культур в ограниченном пространстве и даже в цветочных горшках.