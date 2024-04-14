В Формуле 1 могут запретить места для новых команд

В Формуле 1 могут запретить места для новых командGetty Images / Red Bull Content PoolУчастники Формулы 1 настаивают на уменьшении допустимого количества команд в чемпионате, сообщает британский Motorsport Week.
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