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В Швейцарии выступили против помощи G7 в поиске замороженных российских активов

Крупнейшая политическая сила Швейцарии, Швейцарская народная партия (ШНП), выступила против присоединения Берна к группе, которая занимается поиском и заморозкой российских активов, говорится в пресс-релизе на сайте партии.

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