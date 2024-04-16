В Швейцарии выступили против помощи G7 в поиске замороженных российских активов

Крупнейшая политическая сила Швейцарии, Швейцарская народная партия (ШНП), выступила против присоединения Берна к группе, которая занимается поиском и заморозкой российских активов, говорится в пресс-релизе на сайте партии.
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