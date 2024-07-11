Футболиста Александра Соболева оштрафовали за тонировку на люксовом "гелике"

Уроженец Барнаула ездил на машине с плотной черной пленкой на передних боковых стеклах Нападающего московского "Спартака", уроженца Барнаула Александра Соболева оштрафовали за обклеенные стекла люксового Mercedes-Benz мощной тонировкой, сообщает Telegram-канал Mash.
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