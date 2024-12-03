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Минпромторг: Продажи новых легковушек рухнули почти на 30%

Минпромторг: Продажи новых легковушек рухнули почти на 30%

В прошлом месяце продажи новых легковушек на территории РФ увеличились в годовом выражении на 12,2%, до 134 218 штук, прогнозируемо продемонстрировав серьезное помесячное уменьшение после многолетнего рекорда октября, который был обеспечен отложенной регистрацией сделок сентября на фоне увеличения с 1 октября утильсбора на машины.

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