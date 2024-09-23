Сигналы ненависти: в Прибалтике призывают к геноциду нацменьшинств

Литовские и латвийские националисты допускают в отношении проживающих на территории этих стран представителей нацменьшинств высказывания, которые невозможно расценить иначе, чем прямые призывы к геноциду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии