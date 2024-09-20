Путин все еще в Петербурге. Работает из Константиновского дворца в Стрельне. Где проводит совещание с Советом Безопасности.
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Путин все еще в Петербурге. Работает из Константиновского дворца в Стрельне. Где проводит совещание с Советом Безопасности.