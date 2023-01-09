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«Очаровательный негодяй». Как судачили о «красном графе» Алексее Толстом?

«Очаровательный негодяй». Как судачили о «красном графе» Алексее Толстом?

140 лет назад, 10 января 1883 года, в городе Николаевск, что в Самарской губернии, родился мальчик, о котором впоследствии скажут: «В нём течёт кровь классиков русской прозы, чернозёмная, щедрая, помещичья кровь…» «Третий Толстой» Автор этих слов, поэт Максимилиан Волошин, отлично осознавая, что такую лестную характеристику могут умыкнуть и присвоить кому-то ещё, уточнит, о ком именно это сказано: «По отцу он — Толстой; по матери — Тургенев, с какой-то стороны близок не то с Аксаковым, не то с Хомяковым…»  Это, как говорят в детской игре, уже «теплее».

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