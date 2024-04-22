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Россиянам рассказали, сколько баллов нужно накопить для хорошей пенсии

Россиянам рассказали, сколько баллов нужно накопить для хорошей пенсии

Если выйти на заслуженный отдых в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то пенсия составит 11 886 рублей Количество пенсионных коэффициентов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового (трудового) стажа, рассказал "Прайму" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

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