Россиянам рассказали, сколько баллов нужно накопить для хорошей пенсии

Если выйти на заслуженный отдых в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то пенсия составит 11 886 рублей Количество пенсионных коэффициентов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности страхового (трудового) стажа, рассказал "Прайму" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.