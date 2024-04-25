Жителя Приморья осудили за убийство после встречи одноклассников в 2007 году

Суд приговорил к 17 годам и 2 месяцам колонии строгого режима мужчину, который в 2007 году после встречи одноклассников, дважды выстрелил в толпу, убив одного мужчину и ранив другого, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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