Вожатую из лагеря «Мультфильм» отстранили после издевательств над детьми

Ed Red Какое лихое сообщение, ее не просто отстранить нужно, но и вообще любую работу, разве что кроме мытья сортиров и, в лучшем случае, дворников у пивбара сделать невозможной! Переработка мусора для тарасиков!!! Этих сук либо кулаком либо трудом во благо всех отстойных можно к норме вернуть!

ВК Вад Кук Почему нет фильтрации прибывающих к нам на пмж сколько среди них шпионов