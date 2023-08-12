Медвежий угол

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Вожатую из лагеря «Мультфильм» отстранили после издевательств над детьми

Вожатую из лагеря «Мультфильм» отстранили после издевательств над детьми

  С детьми работают психологи. В крымский детский лагерь «Мультфильм», в котором случился инцидент с патриоткой киевского режима Машей Сухомлин, унижающей родителей и детей из Шебекино прибыли правоохранители.

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Комментарии
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Ed Red
Какое лихое сообщение, ее не просто отстранить нужно, но и вообще любую работу, разве что кроме мытья сортиров и, в лучшем случае, дворников у пивбара сделать невозможной! Переработка мусора для тарасиков!!! Этих сук либо кулаком либо трудом во благо всех отстойных можно к норме вернуть!
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4 час.
ВК
Вад Кук
Почему нет фильтрации прибывающих к нам на пмж сколько среди них шпионов
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3 час.
ЛБ
Людмила Беловодская
Да кому оно надо это отребье, которое просто изрыгает зло и русофобию. Они здесь только из за пособий, жратвы, лишить их этого и дело с концом.
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6 мин.

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