Возбуждено уголовное дело по факту смертельного нападения медведя на сотрудника кафе в Смоленской области

«Судьба животного решается». На месте трагедии в смоленском райцентре также работают прокуратура и трудинспекция Уголовное дело по факту гибели местного жителя в результате нападения дикого животного Следственный комитет РФ возбудил в Вязьме Смоленской области.
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