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Гирон выиграл свой первый турнир ATP, обыграв Микельсена в финале в Ньюпорте

Гирон выиграл свой первый турнир ATP, обыграв Микельсена в финале в Ньюпорте

В США в Ньюпорте завершился мужской турнир на травяном корте, где американец Маркос Гирон одержал свою первую победу на турнирах серии ATP, обыграв со счетом 1:0 соотечественника Алекса Михельсена 6:7 (4), 6:3, 7:5.

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