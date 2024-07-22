Гирон выиграл свой первый турнир ATP, обыграв Микельсена в финале в Ньюпорте

В США в Ньюпорте завершился мужской турнир на травяном корте, где американец Маркос Гирон одержал свою первую победу на турнирах серии ATP, обыграв со счетом 1:0 соотечественника Алекса Михельсена 6:7 (4), 6:3, 7:5.